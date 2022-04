Apple TV+ accueille aujourd’hui deux nouveautés, la série d’anticipation Shining Girls et la docu-série sportive Make or Break. Mélangeant la SF, le fantastique et le thriller, Shining Girl raconte l’histoire de Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss), une jeune femme embarquée malgré elle dans un incroyable scénario spatio-temporel : « Plusieurs années après un acte de violence qui l’a fait basculer dans une réalité instable, la fragile Kirby Mazrachi apprend qu’un meurtre récent est lié à son agresseur. elle fait équipe avec un journaliste aguerri, Dan Velazquez (Wagner Moura), pour comprendre son présent perpétuellement changeant, et pour se confronter à son passé. » Les trois premiers épisodes de la série sont disponibles (+1 chaque vendredi)

Make or Break se penche sur la vie des athlètes et champions de Surf, leur lutte permanente pour parvenir au sommet de la hiérarchie mondiale. Le docu-série suit les parcours de nombreux champions et championnes, dont Kelly Slater (11 fois champion du monde et 56 fois vainqueur en carrière), Stephanie Gilmore (sept fois championne du monde), Gabriel Medina (trois fois champion du monde), Tyler Wright (deux fois champion du monde), Italo Ferreira (champion du monde 2019 et médaillé d’or olympique), ou bien encore Tatiana Weston-Webb (entre autres…). Les 7 épisodes du docu-série sont disponibles.