Apple dispose désormais d’un réserve de cash colossale (ce qui n’étonnera personne après la succession de trimestres records) sans même parler de la capacité de prêt quasi infinie pour une société avec des assises aussi solides. Mais que peut bien faire Apple de tout cet argent ? Racheter un poids lourds de la tech, faire main basse sur Disney ?

Que nenni : interrogé sur ce sujet lors de la séance de questions-réponses qui a suivi la publication des résultats, Tim Cook a confirmé qu’Apple préférait s’appuyer sur ses compétences en interne : « Nous ne voulons acquérir que des choses stratégiques, acquérir beaucoup de petites entreprises, et nous continuerions à le faire pour obtenir des droits de propriété intellectuelle et de grands talents. Mais nous ne négligeons pas non plus de faire quelque chose de plus grand si l’opportunité se présentait. Je ne veux pas parcourir ma liste avec vous au téléphone, mais nous cherchons toujours. ».

Bref, à moins d’une opportunité à saisir, Apple va continuer à s’appuyer sur son département de R&D pour développer de nouveaux produits et services, ce qui ne lui a pas trop mal réussi jusqu’ici…