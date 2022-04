Apple TV+ annonce que la série Pachinko aura bien le droit à une saison 2. Le neuvième et dernier épisode de la saison 1 est sorti aujourd’hui sur la plateforme de streaming.

Saison 2 annoncée pour Pachinko sur Apple TV+

« Les mots ne peuvent exprimer ma joie de pouvoir continuer à raconter l’histoire extraordinaire de cette famille indomptable », a déclaré le créateur, scénariste et producteur exécutif Soo Hugh. « Je suis reconnaissant à l’équipe formidable d’Apple et du studio Media Res d’avoir cru et soutenu cette série, ainsi qu’à nos fans passionnés qui nous ont encouragés. C’est un honneur de pouvoir continuer à travailler avec ce casting et cette équipe incroyables ».

Pachinko raconte une histoire inoubliable de guerre et de paix, d’amour et de perte, de triomphe et de reconnaissance. La nouvelle saison poursuivra cette histoire qui traverse les générations et est racontée en trois langues — coréen, japonais et anglais.

La série raconte les espoirs et les rêves d’une famille d’immigrants coréens sur quatre générations alors qu’ils quittent leur pays dans une quête indomptable de survie et d’épanouissement. Débutant en Corée du Sud au début des années 1900, l’histoire est racontée à travers les yeux d’une matriarche, Sunja, qui triomphe contre toute attente.

Il n’y a pour l’instant pas la moindre information concernant la saison 2 de Pachinko sur Apple TV+. Nous ne savons pas la date de sortie, le casting ou encore le nombre d’épisodes.