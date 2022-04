Le 4 mai est — comme chaque année — la journée Star Wars, en référence à la célèbre phrase May the Force be with you (Que la Force soit avec vous), dont le début est similaire à May the 4th/fourth (4 mai). Apple va justement proposer du contenu à cette date.

Une vidéo faisant partie de la campagne Behind the Mac va être disponible le 4 mai et mettra en avant Skywalker Sound, une société détenue par Lucasfilm qui s’occupe des films Star Wars et qui se consacre à la conception sonore, au montage et au mixage. Cette société travaille également sur d’autres franchises de films.

Un teaser publié aujourd’hui par Apple permet d’avoir un aperçu du contenu que nous allons avoir mercredi prochain. « Le 4 mai, passez derrière le Mac chez Skywalker Sound pour rencontrer les artistes qui créent les sons d’une galaxie lointaine, très lointaine », indique Apple dans la description de sa vidéo. Ce sera l’occasion de découvrir la conception sonore de plusieurs éléments des films Star Wars. Le teaser est notamment l’occasion d’entendre Dark Vador et le son des sabres laser. Et comme il s’agit de la campagne Behind the Mac, on se doute que plusieurs Mac et des logiciels de macOS vont être mis en avant.

Apple ne donne pas une heure précise pour la disponibilité de la vidéo en lien avec Star Wars. Ce sera le 4 mai sans que l’on sachant quand exactement.