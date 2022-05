Produite par DreamWorks pour le compte d’Apple TV+, la série pour enfants Pomme de Pin et Poney raconte l’histoire de la jeune Pomme de Pin et de son ami Poney (un… poney) dans un moyen âge rempli de méchants, de magie… et de dragons. Apple TV+ met aujourd’hui le focus sur sa série enfantine avec un long extrait de plus de 4 minutes (sur les 23 minutes d’un épisode en moyenne) de l’épisode « L’écaille de Dragon ».



Sans surprise, le scénario tient sur un LEGO, mais n’oublions pas que le public visé n’est pas plus haut que trois pommes : « Pour gagner sa médaille de la ténacité « Les P’tits Guerriers », Pomme de pin choisit d’affronter un dragon ! Mais elle se retrouve vite placée dans une situation épineuse (et effrayante !) ! »

Les huit épisodes de Pomme de Pin et Poney sont disponibles sur Apple TV+.