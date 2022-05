Ni No Kuni: Cross Worlds, le MMORPG ambitieux de Level-5, dévoile ses classes en vidéo. Ces 4 trailers de présentation nous montrent donc les différentes classes du jeu, soit un voleur, une ingénieure, une sorcière, et un guerrier, mais une fois de plus, tout cela ressemble à un très gros prétexte pour nous éblouir la rétine avec des cinématiques réalisées par le studio Ghibli. Sur ce plan, il faut reconnaitre que c’est particulièrement réussi, et Ni No Kuni: Cross Worlds semble toujours aussi bien parti pour être l’un des plus beaux titres mobiles jamais réalisé (et de loin).



En revanche, ceux qui veulent en savoir plus concernant les stats, caractéristiques spéciales ou autres de ces classes devront donc sans doute attendre la sortie du jeu lui-même, qui reste toujours programmée au 30 juin 2022. Il est possible de précommander le jeu à cette adresse.