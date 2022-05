De la gestion de forme au quotidien en passant par les apps d’accompagnement aux soins, sans oublier l’effet de boost dû à la pandémie, les apps de Santé ont le cote depuis quelques temps, mais une étude dirigée par Mozilla pourrait bien faire retomber cet enthousiasme. Ainsi l’étude conclut que la plupart des apps de santé portant sur la santé mentale et le bien être en général seraient bien trop intrusives concernant la vie privée des individus, et récupéreraient une grande masse de données personnelles… sans règles bien établies concernant la gestion et la protection de ces données (la gestion des mots de passe serait catastrophique par exemple).

La constat est au final sans appel : sur les 32 apps analysées, 29 franchissent allègrement la ligne rouge. Cette étude aurait tendance à montrer que la concurrence est saine… si elle ne devient pas la jungle. C’est tout à fait louable de préciser que l’app Health d’Apple ne devrait pas devenir hégémonique dans l’écosystème « santé » d’iOS, mais quel est l’intérêt pour l’utilisateur d’aller vers des alternatives qui ne respectent pas le B-A BA en terme d’éthique et de protection des données personnelles ?