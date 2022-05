Apple a invité la YouTubeuse Justine Ezarik (iJustine) à son studio consacré à Fitness+, son service d’activité physique. Il est difficile de parler d’un véritable tour du propriétaire puisque la vidéo est surtout l’occasion d’avoir des interviews des intervenants du service.

Un aperçu du studio pour Apple Fitness+

Le studio pour Apple Fitness+ est situé à Santa Monica, à l’ouest du centre-ville de Los Angeles. La vidéo montre la régie avec les nombreux écrans de contrôle qui permettent aux équipes techniques de tout voir et ainsi choisir leurs plans pour la vidéo qui sera proposée au public. Il y a 13 caméras au total.

Aussi, il y a 27 coachs sportifs au total et chacun apprend tous les jours la langue des signes afin de pouvoir s’adresser aux personnes malentendantes qui utilisent le service. D’autre part, certains coachs testent les entrainements proposés par leurs collègues pour s’assurer que tout est bon et que le public pourra les réaliser sans problème particulier.

La vidéo est aussi l’occasion d’avoir des interviews, dont celle de Jay Blahnik, le vice-président de l’activité physique chez Apple. Il déclare que la société continue à faire évoluer et à mettre à jour le service pour apporter plus de valeur à ses clients. « Nous avons eu beaucoup de plaisir à innover et nous allons simplement continuer à aller de l’avant. Nous sommes vraiment engagés dans cette notion d’essayer d’accueillir le plus grand nombre de personnes possibles, quel que soit le stade où elles se trouvent dans leur parcours de remise en forme », a-t-il dit. Il note que Fitness+ a été pensé comme un Apple Store afin d’accueillir toutes les personnes, qu’importe l’âge ou les compétences sportives.

iJustine a également discuté avec Jessica Skye, une professeure de yoga. « Ma partie préférée du processus est probablement la répétition. C’est là que la vraie collaboration se produit », a-t-elle déclaré. « On nous assigne nos séances d’entraînement, nous les créons, puis la dernière étape entre le moment où nous sommes sur le plateau et celui où nous pouvons répéter avec nos coéquipiers, où nous commençons à échanger des idées et à entrer dans les détails ».

Apple Fitness+ coûte 9,99€/mois ou 79,99€/an. Le service est également inclus dans l’offre Apple One Premium (28,95€/mois) qui inclut Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 2 To de stockage sur iCloud et donc le service sportif.