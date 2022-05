Le 4 mai est la journée Star Wars, une date choisie à cause d’une simple vanne – de May the Force be With You à May the Fourth be With You. Et comme promis, au milieu des très nombreuses festivités liées à cette journée, Apple vient de diffuser une vidéo de 16 minutes intitulée Behind the Mac : Skywalker Sound, vidéo consacrée à la création des sons emblématiques de la saga.

Et donc, on apprend qu’il a fallu pas moins de 130 Mac Pro (monté en rack), 50 iMac, 50 MacBook Pro et 50 Mac mini sous Pro Tools pour créer les sonorités inoubliables de la franchise culte (aaaaah, le doux bruit du sabre laser…). C’est évidemment instructif, et cela montre au passage que le Mac reste très ancré dans le milieu pro du son, une constante que l’on retrouve autant chez les musiciens et les artistes que chez les ingénieurs du son.