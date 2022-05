A l’heure de la prise de conscience mondiale sur le réchauffement climatique, l’industrie du smartphone et ses centaines de millions vendus chaque année se retrouve forcément sur la sellette (pour rappel, un seul smartphone c’est 120 kg de CO2 !). Dans ces conditions, le recours au conditionné n’est pas seulement une « alternative » mais un chainon désormais indispensable de la lutte pour le climat, à côté de l’amélioration de la réparabilité et de l’utilisation de matériaux et composants moins polluants. L’Ademe est d’accord avec ce constat, et a même calculé que l’achat d’un smartphone reconditionné revient à baisser de 60 à 91% l’empreinte carbone par rapport à un mobile neuf ! Cette diminution drastique est d’autant plus importante qu’en France, les terminaux dotés d’un écran représentent jusqu’à 92% de l’empreinte environnementale du numérique.

Bref, le conditionné a des vertus écologiques évidentes, sans compter que l’on se situe sur une chaine de remise sur le marché bien plus « noble » que celle de l’occasion. Le reconditionné doit en effet respecter certaines étapes avant de revenir sur les étals des boutiques en ligne dédiées ( tri des mobiles, effacement des données, diagnostic, réparation si besoin, contrôle qualité etc.), des étapes qui permettent aux appareils traités de ne plus être vraiment distinguables en qualité finale de leurs homologues vendus neufs et au prix fort.

Et puisque l’on en est à parler du prix, c’est le moment d’aborder l’autre atout maitre du reconditionné, soit un tarif canon par rapport au modèle neuf, et sans perte de performances et/ou de qualité globale. Ainsi, un iPhone XR reconditionné proposé sur le site Certideal est vendu à 287 euros… contre 709 euros (prix du modèle neuf), soit 60% d’économie. Et que l’on ne se méprenne pas : à ce prix pourtant plancher (un iPhone à moins de 300 euros tout de même !), le client bénéficie d’un iPhone débloqué (tout opérateur donc) avec une batterie contrôlée et de pleine capacité, un écran impeccable et un état technique 100% fonctionnel, sans oublier une garantie de 24 mois. A moins d’être féru des tous derniers composants à la mode, y’a t-il encore vraiment une raison de privilégier le neuf ? La réponse est dans la question.

Avec de tels avantages, on se dit que le reconditionné devrait finir par devenir populaire chez les amateurs de smartphones, et encore plus chez les passionnés d’iPhone (forcément beaucoup plus chers que la moyenne du marché) ; et c’est bien le cas : 1 français sur 3 a déjà acheté un smartphone reconditionné, et sans surprise, l’atout du prix vient en en tête des motivations d’achat, le soucis écologique étant lui aussi en bonne place. Peu surprenant aussi, les iPhone sont les modèles reconditionnés les plus recherchés, ce qui est plutôt logique sachant que la baisse de prix est particulièrement brutale sur ces modèles (voir l’iPhone XR plus haut). Certes, on a encore trop souvent le réflexe de se précipiter sur la boutique du fabricant, mais il serait peut-être temps de changer un peu ses habitudes. Le bon choix au meilleur prix, c’est désormais sur les boutiques de reconditionné que ça se passe, et la planète nous dit « merci » au passage…

