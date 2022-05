Apple a racheté Beats en 2014 pour 3 milliards de dollars, mais le prix au départ était de 3,2 milliards de dollars. Cette baisse de 200 millions de dollars s’explique par la gaffe de Dr Dre, qui se veut le cofondateur de Beats. Le livre After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul du journaliste Tripp Mickle partage les détails de cette histoire au niveau du 10e chaptire.

Jimmy Iovine, Tim Cook, Dr Dre et Eddy Cue

La gaffe de Dr Dre qui a couté 200 millions de dollars

En 2014, Tim Cook, le patron d’Apple, voulait racheter Beats parce qu’il appréciait le fait que les playlists musicales soient créées par des humains et non des algorithmes. Aussi, il y avait le service de streaming Beats Music. Celui-ci a permis d’avoir les bases pour créer Apple Music.

Des discussions ont donc eu lieu pour négocier la transaction et définir un prix. Jimmy Iovine, producteur de musique et cofondateur de Beats, a participé aux négociations. Il a ensuite prévenu ses équipes que l’information du rachat — qui était en train d’être finalisé — ne devait surtout pas fuiter pour éviter que l’accord tombe à l’eau. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Dans la nuit, Jimmy Iovine a reçu un appel de Puff Diddy. Ce dernier lui rapporte que Dr Dre et Tyrese Gibson ont publié une vidéo sur Facebook pour dévoiler le rachat. Dans cette vidéo, Dr Dre dit qu’il devient le premier rappeur milliardaire grâce à la transaction.

Au vu de la situation, Jimmy Iovine a paniqué. Il était réellement inquiet et pensait que cette vidéo allait pousser Apple à abandonner le rachat de Beats. Suite à cela, Tim Cook a invité Jimmy Iovine et Dr Dre au quartier général d’Apple pour avoir une réunion. Il se trouve que Tim Cook est resté calme pendant la conversation, mais il a admis qu’il était déçu que l’information fuite avant l’officialisation du rachat. Dans le même temps, le dirigeant a estimé que la vidéo n’a pas ébranlé sa conviction que l’acquisition de Beats était une bonne chose pour Apple.

Tim Cook a profité de la fuite par Dr Dre pour revoir le prix à la baisse et alléger la facture de 200 millions de dollars pour atteindre 3 milliards de dollars. Jimmy Iovine et Dr Dre ont accepté la nouvelle offre, sachant qu’ils étaient en tort (tout particulièrement le second).