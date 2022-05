Après le film Le Prince des marées de 1991, voilà qu’une adaptation en série va voir le jour sur Apple TV+. Le projet est toujours en cours de développement, il faudra donc encore attendre pour le découvrir.

Une série Le Prince des marées prévue sur Apple TV+

Selon Deadline, Tate Taylor devrait être le réalisateur de la série Le Prince des marées sur Apple TV+. Il a déjà réalisé quelques films, dont La Couleur des sentiments qui a été nommé pour quatre Oscars en 2012, dont celui de meilleur film. De surcroit, le réalisateur connait déjà le service de streaming d’Apple puisqu’il est le producteur exécutif de la future série Mrs. American Pie qui devrait sortir cette année.

Le film de 1991 a été réalisé par Barbra Streisand. Il se base sur un chapitre du roman Le Prince des marées de Pat Conroy. Le casting comprenait notamment Nick Nolte, Barbra Streisand, Blythe Danner, Kate Nelligan ou encore Jeroen Krabbé. L’histoire concerne un certain Tom Wingo (Nick Nolte), un enseignant et entraîneur de football marié, originaire de Caroline du Sud, qui se rend à New York après la dernière tentative de suicide de sa sœur jumelle pour aider la psychiatre Susan Lowenstein (Barbra Streisand), incroyablement chic et également mariée. Susan finit par aider Tom à surmonter son propre traumatisme. Ils tombent amoureux en cours de route et vivent une aventure inoubliable.

Le film a reçu sept nominations aux Oscars, dont celui de meilleur film et celui du meilleur acteur masculin pour Nick Nolte. Mais le long-métrage n’a remporté aucune statuette.