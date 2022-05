A l’occasion de la sortie de son nouveau livre, « Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making », Tony Fadell, le père de l’iPod, s’est une nouvelle fois livré sur la création du baladeur et de l’iPhone lors d’un podcast avec Nilay Patel, éditeur en chef de The Verge. Fadell s’est aussi étendu sur la culture d’entreprise d’Apple, à l’opposée de celle de Google. L’ingénieur-concepteur s’est rendu compte de ces différences de culture interne lors du rachat de Nest par Google (Nest a été fondé par Fadell) :

« Ils (Google, Ndlr) le voyaient simplement plus comme des dollars, du moins du côté des finances. Les gens à l’intérieur de l’entreprise disaient simplement : « Oh, c’est encore un autre projet que nous essayons. » Chez Apple, chaque chose qui a été essayée – du moins sous Steve – devait être commercialisée, parce que c’était existentiel. Vous ne pouviez pas faire échouer l’iPhone parce que vous cannibalisiez l’industrie de l’iPod. Il devait réussir et tout le monde devait y participer. Si vous étiez sur quelque chose qui vous distrayait, vous deviez vous déplacer et travailler dessus.

Ce n’était pas la culture de Google. De toute évidence, ils réussissent, avec de nombreuses personnes intelligentes, et cela fonctionne pour eux. C’est très différent quand vous vivez et mourez chaque jour pour votre vision, votre mission, votre rêve. Vous ne voulez pas simplement courir vers un autre projet parce que c’est juste sûr et facile ; vous essayez de faire quelque chose de difficile. À cette époque, ce n’était pas ainsi que pensait Google. »

Tony Fadell

Fadell retoque aussi l’idée selon laquelle Apple ne serait plus assez innovant, citant l’exemple des processeur Apple Silicon :

« Il faut des années pour être en mesure de battre les champions du processeur, mais ils l’ont fait. Pour moi, c’est ça l’innovation. C’est beaucoup de risques de faire ce changement. Peut-être qu’ils auraient pu le faire un peu plus vite, mais personne d’autre ne l’a fait. Maintenant, tout le monde essaie de les copier et dit : « Nous allons fabriquer nos propres processeurs » ».

Enfin, le créateur de l’iPod décrit l’ambiance de lutte interne qui a prévalu lors de la conception du système d’exploitation de l’iPhone :

« Jon Rubinstein [vice-président senior de la division iPod chez Apple] et Steve Sakoman [ingénieur matériel et cadre chez Apple] ont déclaré à l’époque : « Mac OS ne fonctionnera jamais sur iPhone car il est trop volumineux. Nous allons donc partir et construire une nouvelle équipe pour créer une version Linux embarquée de cette chose de nouvelle génération.

Puis Avie Tevanian [responsable de la technologie logicielle chez Apple] a déclaré : « Oh, nous allons réduire Mac OS et le faire fonctionner. » Je me suis assis là, au milieu entre Avie et Jon pendant qu’ils faisaient leurs trucs logiciels. Je suis ici avec l’équipe, en train de construire le processeur matériel de l’iPhone, et ces deux gars vont se faire la guerre. »