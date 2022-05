Genshin Impact est un monstre. Ce MMORPG mobile ultra populaire développé par le studio chinois HoYoverse (ex MiHoYo) a ainsi réalisé un chiffre d’affaires absolument colossal de plus de 3 milliards de dollars sur mobile depuis son lancement il y a moins de 2 ans. Le jeu avait déjà mis moins d’un an pour atteindre son premier milliard, et la rentabilité du titre s’accélère même au fil du temps (1 milliard en moyenne tous les 6 ans). Pour rappel, ces chiffres compilés par Sensor Tower concernent uniquement les revenus des versions mobiles du jeu, ce dernier étant aussi disponible sur les consoles PlayStation et sur PC.

Sur le premier trimestre de l’année en cours, Genshin Impact est passé devant toute la concurrence mobile (au plan financier) : Fortnite, Pokémon Go, Lineage W, aucun ne peut rivaliser. En cumulé, le jeu de HoYoverse monte même sur le podium des jeux mobiles qui ont rapporté le plus d’argent, derrière Honor of Kings et PUBG Mobile du studio Tencent. Impressionnant !