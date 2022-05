Le journaliste Tripp Mickle a la dent dure contre Apple dans son ouvrage After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul. Ce positionnement ultra critique (le journaliste considère qu’Apple a perdu son âme depuis le départ de Jobs) a au moins le mérite de nous fournir en anecdotes croustillantes sur le fonctionnement interne d’Apple. Et l’on en apprend de belles.

Ainsi, Scott Forstall, l’ex patron d’iOS de 2007 jusqu’à son départ d’Apple en 2012 (suite au fiasco de Plans), n’avait pas d’atomes crochus très développés avec Jony Ive. Et pour cause : peu avant le lancement de l’iPhone 4, Forstall s’est retrouvé à tester la dernière version d’iOS sur un prototype fonctionnel du nouveau mobile. Problème, Forstall s’aperçoit que lors des appels mobiles avec l’iPhone 4, le signal réseau est très souvent coupé. Le SVP d’Apple craint le pire : iOS aurait-il un bug sur les appels téléphoniques ?

L’équipe d’ingénieurs en charge d’iOS se met alors à la recherche d’un soucis logiciel. Très vite cependant, Forstall se rend compte que le problème ne vient pas vraiment du software, mais bel et bien du hardware ; les antennes extérieures de l’iPhone 4 peuvent se retrouver directement en contact avec la main, ce qui perturbe le signal réseau voire le bloque selon la façon de tenir l’iPhone. Fou de rage, Forstall aurait alors appelé Steve Jobs pour lui dire tout le mal qu’il pensait du design imaginé par Jonathan Ive, se plaignant aussi du fait que ce défaut de conception lui avait été caché. Jobs défendit son designer (et ami à l’époque) et l’on connait la suite : l’Antenna gate allait bien pourrir le lancement d’un des iPhone pourtant les plus disruptifs de toutes les gammes.

Scott Forstall a eu par la suite une autre raison d’en vouloir à Ive, lorsque Tim Cook considéra que le projet Apple Watch (dirigé par Ive) était prioritaire par rapport au projet de service de télévision dont Forstall avait la charge.