La situation se complique en Inde avec Apple qui n’accepte plus les cartes de crédit ou de débit pour les achats d’applications, les abonnements à des services comme Apple Music ou encore l’achat de contenus (musiques, films ou séries) via l’iTunes Store par exemple.

Du changement pour le paiement par carte en Inde

Les clients indiens doivent désormais ajouter de l’argent à leur compte Apple qui déduira chaque mois un montant lors du renouvellement de l’abonnement ou d’un achat. Le principe peut rappeler le fonctionnement d’une carte prépayée. Apple dispose d’une page dédiée sur son site qui évoque la nouvelle situation :

Les exigences réglementaires en Inde s’appliquent au traitement des transactions récurrentes. Si vous détenez une carte de débit ou de crédit indienne et que vous avez un abonnement, ces changements ont un impact sur vos transactions. Certaines transactions peuvent être refusées par les banques et les émetteurs de cartes. Pour continuer à profiter de vos abonnements, vous pouvez payer avec le solde de votre compte Apple. Vous pouvez alimenter le solde de votre Apple ID en utilisant les codes de l’App Store, Net Banking et UPI.

En octobre 2021, une décision de la Banque de réserve de l’Inde a fait en sorte que les banques, les institutions financières et d’autres groupes doivent demander une autorisation avant d’effectuer des paiements par carte de crédit et de débit pour les abonnements renouvelés automatiquement. Les commerçants doivent obtenir l’approbation des utilisateurs par le biais de notifications de transaction, de mandats électroniques et de facteurs d’authentification supplémentaires. Les banques ou les émetteurs de cartes refuseront les transactions qui ne répondent pas aux exigences de la directive.

Apple avait déjà prévenu les développeurs que le meilleur moyen de promouvoir les paiements via leurs applications était d’utiliser le solde du compte Apple du client. Les développeurs peuvent également prévoir un délai de grâce pour la facturation afin de donner aux utilisateurs le temps de corriger leurs informations de paiement s’ils ont du mal à effectuer une transaction.