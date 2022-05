La docu-série Conn: la Grande Escroquerie débarque aujourd’hui sur Apple TV+, et comme souvent, Apple TV+ a eu le nez creux en récupérant ce documentaire en quatre parties sur l’une des escroqueries les plus incroyables de ces 50 dernières années. Le synopsis donne le ton: « Eric C Conn était un avocat qui voyait grand dans l’est du Kentucky… jusqu’à ce que deux tireuses d’alarme réalisent qu’il était au centre d’une fraude gouvernementale de plus d’un demi-milliard de dollars, l’une des plus importantes de l’histoire des Etats-Unis. Et ce n’était que la pointe de l’Iceberg ».

Conn: la Grande Escroquerie a été créé par James Lee Hernandez et Brian Lazarte, et produite par FunMeter, avec James Lee Hernandez, Brian Lazarte et Peter King en tant que producteurs exécutifs, et Matt Kaye et Shannon Pence en co-producteurs exécutifs. Les 4 épisodes de lé docu-série sont disponibles immédiatement sur Apple TV+.