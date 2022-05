La culture du secret chez Apple, c’est sacré. Sacré au point que pendant des années, les équipes travaillant sur de nouveaux produits étaient éclatées en une multitude de groupes de projets sans aucun contacts les uns avec les autres. Ce management par silo est bien décrit par Chris Deaver, un ancien cadre des ressources humaines d’Apple, qui explique dans les colones de Fast Company que ce type d’organisation menait parfois les salariés à l’épuisement voire au burnout.

Deaver explique que les employés ne savaient pas s’ils pouvaient ou non communiquer telle ou telle information à telle ou telle personne d’un autre groupe sans risquer le licenciement ou la prison, ce qui entretenait une atmosphère de paranoia et empêchait parfois la bonne collaboration autour d’un projet.

A cette même époque, il n’était pas inhabituel que des équipes séparées travaillent pendant des mois sur un même produit et ne se rencontrent que quelques heures à peine avant une annonce officielle. Et puis, Chris Deaver a découvert « The Camera Braintrust”, un mode d’organisation du travail caractéristique des équipes bossant sur les caméras de l’iPhone. « The Camera Braintrust” est basé sur la collaboration à toute les étapes du projet, en toute transparence. Dans cette configuration, chaque problème constaté peut être abordé sous différents angles par l’ensemble des personnes impliquées dans le projet.

Deaver s’étonne alors que seules les équipes d’ingés en charge des capteurs photos/vidéo aient droit à ce type d’organisation « ouverte ». Finalement, le cadre en ressources humaines et d’autres responsables d’Apple finiront par convaincre Apple qu’il fallait apporter un peu de souplesse dans la machine. L’AirPods Pro est le premier produit Apple qui bénéficiera de cette même approche basée sur la collaboration et la transparence, et somme toute, force est de constater que les résultats (financiers tout au moins) prouvent le bien fondé de cette nouvelle organisation… qui serait désormais au coeur de nombreux projets actuels d’Apple.