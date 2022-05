Apple présente aujourd’hui une édition spéciale de ses écouteurs Powerbeats Pro. On retrouve un motif spécial avec du jaune et du bordeaux. Cette édition est en partenariat avec Paria Farzaneh, un designer anglo-iranien basé à Londres.

Une édition spéciale pour les Powerbeats Pro

En plus de leur motif unique jaune et bordeaux imprimé sur le boîtier et les Powerbeats Pro eux-mêmes, les écouteurs Bluetooth sont également livrés dans une boîte unique et avec des autocollants spéciaux. Voici les autocollants en question :

Pour le reste, il s’agit des écouteurs classiques. Voici les points forts selon Apple :

Écouteurs sans fil hautes performances

Jusqu’à 9 heures d’écoute (plus de 24 heures avec le boîtier de charge)

Contours d’oreille réglables et sécurisés pour plus de légèreté, de confort et de stabilité

Design renforcé pour résister à la transpiration et à l’eau lors des entraînements intensifs

Commandes du volume et des pistes sur chaque écouteur, fonction d’assistance vocale et lecture/pause automatique

Son puissant et équilibré avec gamme dynamique et isolation phonique

Accès à Siri en mode mains libres en disant « Dis Siri » et rapidité de connexion améliorée grâce à la puce pour écouteurs H1 conçue par Apple

Les écouteurs se connectent de manière indépendante grâce à la technologie Bluetooth classe 1 pour une portée étendue et moins de risques de décrochage

Avec Fast Fuel, 5 minutes de charge vous offrent 1,5 heure d’écoute lorsque la batterie est faible

Meilleure qualité d’appel téléphonique et gestion des appels depuis l’un ou l’autre des écouteurs

Suivez à la trace vos Powerbeats Pro avec Localiser

Le prix de l’édition spéciale des Powerbeats Pro est de 250 dollars. Il semblerait que cette édition soit pour le moment uniquement vendue en Amérique du Nord.