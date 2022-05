Apple vient formellement d’exprimer de « sérieuses réserves » contre un projet de réforme des boutiques applicatives en Australie, tandis que dans le même temps, Google affirme que ces même mesures pourraient causer des « dommages involontaires ». Après une longue enquête, la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a estimé que les App Store et Play Store ne respectaient pas les règles antitrust en vigueur en Australie, et que ces boutiques devraient donc se plier à un nouveau train de réformes réglementaires.

La réponse d’Apple est sans ambiguïté : « [Certaines] réformes visent à résoudre des problèmes hypothétiques (plutôt qu’existants) en ce qui concerne la conduite attribuable à Apple. Les conséquences réelles au niveau du marché marché qui résulteront des « réformes » proposées ciblant Apple, si elles sont mis en œuvre sous la forme proposée, inciteraient les entreprises dynamiques comme Apple à réduire leurs innovations et le développement de produits nouveaux et différenciés… «

Plus cash encore, Apple estime que les mesures proposées « ne profiteraient finalement qu’à une poignée de développeurs puissants dont l’objectif principal est de supprimer les protections [de l’App Store] pour les consommateurs ». Même son de cloche du côté de Google, qui juge les griefs de l’ACCC purement hypothétiques et spéculatifs. Pour rappel, Epic Games est l’une des sociétés à l’origine de cette enquête du régulateur australien. Le créateur de Fortnite se réjouit de qui devraient aboutir à « un écosystème plus ouvert, qui donne aux consommateurs et aux développeurs un meilleur choix et plus de valeur. »

A noter que Microsoft s’est joint cette fois à la complainte d’Epic, expliquant que les règles actuelles des boutiques applicatives mobiles empêchaient « soit d’offrir aux utilisateurs mobiles des applications de streaming et de cloud gaming compétitives, soit limiteraient les services tels que l’utilisation d’autres systèmes de traitement des paiements d’achats intégrés à l’application ». Les recommandations du régulateur australien devraient être transmises au gouvernement à la fin du mois de septembre 2022.