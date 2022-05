Apple nous livre une featurette sur The Essex Serpent, la prochaine mini série Apple TV+ qui sera disponible dès vendredi 13 mai. Série dramatique basée sur le roman de Sarah Perry, The Essex Serpent met en scène un couple du 19ème siècle interprété par le duo Claire Danes et Tom Hiddleston, un couple qui se mettre en chasse d’une créature mythique, le Serpent de l’Essex. A noter que la boite de de prod de la série, See-Saw Films, est aussi celle qui a financé l’excellentes série Slow Horses. La mini-série est adaptée et produite par Anna Symon avec la réalisatrice Clio Barnard.

La featurette porte principalement sur les deux acteurs vedettes, leurs motivations et leur approche du rôle, et permet de constater que ces derniers se sont pleinement investis dans leur rôle (ce qui était déjà bien visible dans le premier trailer).