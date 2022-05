C’est la journée des grosses annonces. Un somptueux trailer pour Avatar II, et donc, un jeu mobile The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth (Le Seigneur des Anneaux : Héros de La Terre du Milieu) signé par Electronic Arts ! L’éditeur américain décrit son jeu comme une “expérience sociale compétitive” avec la possibilité de collectionner un grand nombre de personnages de la saga, ce qui laisse clairement entendre que l’on aura droit à un titre free-to-play. EA précise en outre que la DA sera « stylisée », une manière douce de nous prévenir qu’il ne faudra pas s’attendre à du Unreal Engine (qui peut pourtant largement tourner sur nos iPhone à 2 tflops).

Le studio EA Capital Games est en charge du développement de ce The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, et la version bêta sera lancée cet été. On espère que cette annonce n’est pas uniquement un coup marketing destiné à accompagné de façon bien opportune la sortie de la série sur Amazon Prime Video. Attendons le premier trailer de gameplay pour juger sur pièce…