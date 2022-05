L’iPhone pliable semble encore moins certain que le casque Apple VR, et pourtant, des informations récurrentes laissent à penser qu’Apple travaille toujours sur un modèle de ce type. Le site The Elec nous apprend aujourd’hui que la firme de Cupertino aurait démarré le développement de panneaux OLED sans polariseur et donc plus minces (et aussi plus pliables en conséquence), une technologie d’affichage qui est déjà celle employée par Samsung avec son Galaxy Z Fold 3.

Dans ce type de dalle, le film polarisant est remplacé par un filtre de couleur directement encapsulé dans le film mince, avec en ajout une couche de pixels noirs en polyimide. Grâce à ce procédé, l’écran pliable parvient à garder des couleurs vives sur toute la surface de la dalle. L’écran pliable du Galaxy Z Fold 3 afficherait 33% de luminosité en plus que le modèle précédent, tout en consommant 25% d’énergie en moins. Etant donné ces informations, on peut donc se demander si Apple se fournira à nouveau chez Samsung pour l’écran de son futur iPhone pliable (c’est déjà le cas pour les gammes actuelles d’iPhone).