Un tout petit tour, et puis s’en va. L’action- RPG multijoueurs Tales of Luminaria a été lancé sur mobiles au mois de novembre 2021 par Bandai Namco, et 7 mois plus tard donc, c’est déjà l’heure de la fermeture. Tales of Luminaria était pourtant une entrée originale dans l’univers des Tales of , mais l’avalanche de mécaniques de gameplay très orientées vers le freemium (et son lot d’achats in-apps) a semble t-il rapidement lassé les joueurs : Bandai Namco annonce que les serveurs du jeu seront fermés le 19 juillet prochain.

La mise à jour 1.6.0 sera donc la dernière, avec un mémorial pour les 21 personnages du jeu, des tickets gratuits donnés aux joueurs, de nouvelles batailles de boss en coopératif, etc. La bande originale du jeu devrait aussi être disponible en streaming au moment de l’arrêt du jeu. Un enterrement de première classe donc, mais qui pose tout de même la question de l’avenir de ce type de jeu orienté fan service et basé sur des systèmes de prédation financière. Malgré les échecs rapides de nombre de free-to-play récents, certains studios ne semblent toujours pas prêts à changer leur modèle économique et à se remettre au travail sur de vraies créations originales pour le mobile. Dommage pour les joueurs…