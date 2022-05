Le casque de réalité virtuelle « Apple VR » n’est plus qu’un secret de polichinelle, un secret largement éventé par les nombreux brevets déposés par Apple autour des hypothétiques technologies embarquées par l’appareil. Parmi ces très nombreux brevets déposés autour de la VR, on note ce concept d’optique mobile à l’intérieur du casque dont le seul objectif serait de « capturer » les poussières ou les particule susceptibles de gêner la vision de l’utilisateur. Apple ne décrit pas comment ce module mobile pourrait retenir les poussières (par phénomène d’électricité » statique ?), mais le schéma accompagnant le brevet décrit clairement un mécanisme sur rail placé entre les yeux de l’utilisateur et les optiques VR.

Apple ne décrit pas comment ce module mobile pourrait retenir les poussières (par phénomène d’électricité » statique ?), mais le schéma accompagnant le brevet décrit clairement un mécanisme sur rail placé entre les yeux de l’utilisateur et les optiques VR. a noter enfin que deux modules optiques antipoussières distincts sont prévus (un pour chaque œil). Bien entendu, rien ne dit que ce concept débouchera sur une véritable technologie intégrée au casque VR…