L’attente est presque terminée : le studio Respawn Entertainment vient d’informer les joueurs qu’Apex Legends Mobile a enfin une date de sortie sur iOS et Android. Le jeu sera donc disponible dans l’App Store le 17 mai prochain ! Cette annonce surprise s’accompagne d’un petit teaser qui permet au moins de constater que la version mobile du célèbre FPS à la sauce battle royale n’aura pas grand chose à envier aux versions consoles et PC. L’ouverture des précos sur Android (pas encore sur iOS) alimente un compteur qui débouche sur des bonus et autres « cadeaux » in game si un certain nombre de précos est atteint.

So close. Just out of reach. Apex Legends Mobile is launching May 17!

Help the community unlock the pre-registration rewards:

Android – pre-register now! https://t.co/IB2byHq93p

iOS – sign up here for pre-reg updates: https://t.co/A0s3xZpbQK pic.twitter.com/aL5pyXwRAn

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) May 11, 2022