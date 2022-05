Apple propose aujourd’hui la 145e version de Safari Technology Preview. Il s’agit de la version expérimentale de Safari pour permettre aux développeurs d’avoir un aperçu des nouveautés à venir dans le navigateur.

Disponibilité de Safari Technology Preview 145

Pour cette version, Apple dit s’être focalisé sur l’inspecteur Web, :has() pseudo-class, Container Queries and Containment, la grille CSS, le CSS, Dialog Element, le JavaScript, les médias, WebAuthn, Web API, la Content Security Policy, la sécurité, les Service Workers et WebRTC. Il y a également diverses corrections de bugs. Le système de groupe d’onglets ne fonctionne pas avec cette version.

Les développeurs sont invités à lire les changements complets sur le site d’Apple. Le téléchargement se fait en cliquant ici pour macOS Big Sur et en cliquant ici pour macOS Monterey. Rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la nouvelle mise à jour si vous avez une précédente version de Safari Technology Preview déjà installée.

Pour rappel, Safari 15 a été une mise à jour importante avec une interface revue et les nouveautés que l’on retrouve dans Safari sur macOS Monterey. Cela inclut la barre d’onglets simplifiée, la fonction Texte en direct, des extensions Web Safari améliorées, les notes rapides, WebGL 2 et du nouveau pour les technologies Web.