Et un classique Neo-Geo de plus sur iOS ! Aero Fighters II (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), un shoot them up à scrolling vertical typique des années 90, est de retour sur nos iPhone. Développé en 1994 par Video System, ce shoot survolté et assez dur propose des pilotes parfois assez barrés (un chanteur pop, un ninja, etc.), un mode histoire et des niveaux vraiment variés.



Même selon les standards actuels de réalisation, Aero Fighters est un jeu qui a encore de la « gueule » dans son genre et pour ne rien gâcher, le titre bénéficie aussi des nouveautés des versions ACA, soit la sauvegarde automatique, le classement mondial, et la customisation du pad virtuel.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.