Ni no Kuni: Cross Worlds a enfin une date de sortie officielle : l’App Store référençait la sortie du titre au 30 juin, mais finalement, le studio Netmarble nous annonce que le MMORPG sera disponible sur PC, iOS et Android dès le 25 mai prochain ! A noter que le titre sera bien évidemment cross-play entre toutes ces plateformes (les joueurs iOS pourront rencontrer des joueurs PC ou Android).

Soul Divers! The wait is finally over, Ni no Kuni: Cross Worlds will be available May 25th 2022!

— ninokuni (@ninokuni_global) May 11, 2022