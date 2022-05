Apple TV+ propose aujourd’hui la première bande-annonce pour Cha Cha Real Smooth, son prochain film avec notamment Dakota Johnson au casting. Le service de streaming a déboursé 15 millions de dollars pour obtenir les droits de diffusion.

Une bande-annonce pour Cha Cha Real Smooth

Cha Cha Real Smooth met en scène Cooper Raiff dans le rôle d’Andrew, un jeune homme de 22 ans qui, après avoir quitté l’université, se retrouve coincé chez lui avec sa famille dans le New Jersey. Lorsqu’Andrew décroche un emploi consistant à encourager les participants à danser au bar et à la bat-mitsvah des camarades de classe de son jeune frère, il se lie d’amitié avec une mère locale, Domino (jouée par Dakota Johnson), et sa fille, Lola (jouée par Vanessa Burghardt), et découvre enfin un avenir qu’il souhaite. Le film met également en vedette Evan Assante, Brad Garrett, Raúl Castillo, Odeya Rush et Leslie Mann, qui joue la mère d’Andrew.

Le film a été écrit et réalisé par Cooper Raiff, qui en est à son deuxième passage derrière la caméra après son film Shithouse, sorti au SXSW en 2020. Son premier long-métrage a suffisamment impressionné Dakota Johnson pour qu’elle participe à celui diffusé sur Apple TV+. Elle se veut productrice, en plus d’y actrice.

La sortie de Cha Cha Real Smooth sera disponible le 17 juin prochain sur Apple TV+.