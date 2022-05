Si l’on devait établir un top 5 des jeux les plus WTF de la décennie écoulée, nul doute que Goat Simulator s’y retrouverait à une bonne place. Ce simulateur de chèvre (oui, vous avez bien lu) permet au joueur de diriger une « brebiou » qui va tout casser sur son passage… et même pouvoir voler en jetpack !



D’autres animaux pourront être dirigés par le joueur, comme une girafe, un pingouin, etc, et bien entendu, rien de tout cela ne se prend vraiment au sérieux au point que les développeurs préviennent dans le descriptif de l’app que les bugs les plus marrants ne seront pas corrigés !

On note aussi un moteur physique assez réaliste (la seule chose de réaliste en fait) et des environnements assez variés. Bref, une bonne tranche de poilade à consommer sans modération… Goat Simulator+ est disponible sur Apple Arcade.