Sans lui, l’Apple Card n’aurait pas été possible. Scott Young, qui jusqu’ici était l’un des cadres exécutifs de Goldman Sachs, vient de quitter son poste pour rejoindre la startup iCreditWorks. L’ex-cadre de la banque d’investissement est aussi connu pour être « l’homme du deal » entre Apple et Goldman Sachs pour le lancement de l’Apple Card, celui qui a convaincu les pontes de Goldman Sachs de devenir la banque de crédit des services adossés à l’Apple Card.

En 2018, Scott Young, Omer Ismail et Lloyd Blankfein signent un accord avec Apple, accord qui va permettre à l’Apple Card de connaitre un réel succès… aux Etats-Unis, seul pays où la carte de crédit d’Apple est aujourd’hui disponible. Ce départ ne devrait pas avoir de répercussions sur les projets en cours autour d’Apple Card, et notamment sur un nouveau service en préparation de type « achetez aujourd’hui, payez plus tard ».