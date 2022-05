Apple annonce aujourd’hui plusieurs nouveautés pour son application Podcasts. Cela inclut des fonctionnalités en lien avec le contrôle des épisodes téléchargés, les abonnements annuels et des partenariats avec des plateformes d’hébergement.

Des nouveautés pour Apple Podcasts

Apple indique que l’option d’abonnement annuel sera sélectionnée par défaut lorsqu’un utilisateur fera apparaître le sélecteur de formules et indiquera également combien il économisera si le créateur de podcast propose une option annuelle moins chère que le plan mensuel au cours d’une année. Les utilisateurs qui sont déjà abonnés à un podcast mensuel peuvent également passer à l’option annuelle s’ils le souhaitent.

Outre l’option d’abonnement annuel, les utilisateurs peuvent désormais définir davantage de préférences sur la manière dont les téléchargements automatiques d’épisodes de podcasts sont gérés sur leurs appareils. Selon Apple, les utilisateurs peuvent demander à leur appareil de ne conserver que les trois épisodes les plus récents ou ceux des 14 derniers jours. Ils peuvent également choisir de conserver tous les épisodes ou aucun épisode téléchargé sur leur appareil.

Les mises à jour permettront également de parcourir les programmes par saison et de filtrer les épisodes par statut, et donneront aux créateurs de podcasts la possibilité de présenter des plans d’abonnement annuels pour les podcasts premium, parallèlement aux options d’abonnement mensuel, les abonnements annuels devenant la valeur par défaut. Les abonnements annuels afficheront également les économies réalisées par les utilisateurs, le cas échéant.

D’autre part, le système de diffusion déléguée d’Apple Podcasts permettra aux créateurs de distribuer des épisodes de podcasts gratuits et payants directement sur Apple Podcasts en utilisant des fournisseurs d’hébergement tiers. Les créateurs ne seront pas tenus d’avoir une adhésion au programme Apple Podcasts pour publier leurs épisodes gratuits. Acast, ART19, Blubrry, Buzzsprout, Libsyn, Omny Studio et RSS.com seront pris en charge dès le lancement à l’automne. D’autres hébergeurs seront ajoutés au fil du temps et des détails supplémentaires sur le nouveau système de distribution seront disponibles à l’approche du lancement.

Les nouveautés seront disponibles avec iOS 15.5 et macOS 12.4, sauf pour l’histoire des plateformes d’hébergement où il faudra attendre cet automne.