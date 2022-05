Apple a commencé à vendre des iPad Air 4 reconditionnés, à savoir le modèle qui a vu le jour en octobre 2020. Cela concerne pour l’instant les États-Unis, les autres pays devraient suivre d’ici les prochaines semaines.

Les iPad Air 4 arrivent sur le Refurb Store

Plusieurs iPad Air 4 reconditionnés sont disponibles, avec 64 ou 256 Go de stockage. On retrouve seulement les modèles Wi-Fi, il n’y a (pour l’instant du moins) pas de modèles Wi-Fi + cellulaire.

Le modèle de 64 Go est disponible au prix de 469 dollars, au lieu de 549 dollars. C’est en tout cas ce qu’indique Apple et c’est étonnant puisque ce modèle était jusqu’à présent vendu pour 599 dollars. Le prix de 549 dollars n’a jamais été proposé par Apple. Concernant le modèle de 256 Go, le prix du modèle reconditionné est 599 dollars, contre 699 dollars. Là encore, ce prix de 699 dollars n’a jamais été proposé par Apple. Le « vrai » prix était 729 dollars.

Plusieurs coloris sont disponibles, à savoir gris sidéral, argent, vert, or rose et bleu ciel. Il est possible que certains coloris ne soient disponibles qu’avec les modèles de 64 Go ou bien 256 Go.

Chaque iPad dispose d’une nouvelle coque extérieure et d’une nouvelle batterie. On retrouve aussi une nouvelle boîte blanche avec tous les accessoires et manuels. Concernant la garantie, elle est identique à celle d’un iPad neuf, à savoir un an.