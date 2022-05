Voodoo Detective sent bon le retour aux sources du point’n click, de ces temps glorieux du jeu vidéo où des titres comme Day of the Tentacle ou la saga Monkey Island régnait sur le genre (et sur le jeu vidéo en général). Avec ses décors dessinés à la main, ses personnages subtilement animés, son scénario fouillé, et son héros atypique (un héros vaudou !), Voodoo Detective s’annonce comme une nouvelle perle du genre, et une première réussite pour le petit studio Short Sleeve Studio.

L’actio du jeu se déroule en 1934, sur une île appelée New Ginen, île profondément ancrée dans la culture vaudou. Une touriste en visite sur l’île perd soudain complètement la mémoire touristes et fait appel au très mystérieux détective vaudou pour l’aider à comprendre ce qui s’est passé et qui elle est réellement. A noter que tous les dialogues du jeu sont vocaux, les voix des personnages étant doublées par des pointures ayant déjà participé au casting voix de « Mass Effect, Dragon Age, Final Fantasy, Fallout, Diablo, Avatar: The Last Airbender, Star Trek, ou bien encore Austin Powers »

Voodoo Detective sera disponible sur iOS, Android et PC le 24 mai prochain.