Apple met les petits plats dans les grands pour l’arrivée prochaine de la docu-série Planète Préhistorique sur Apple TV+. La firme de Cupertino a en effet organisé un petit évènement spécial à l’IMAX AMC Century City de Los Angeles avec quelques invités de prestige. Etaient donc présents le showrunner de la série, Tim Walker, les producteurs exécutifs Jon Favreau et Mike Gunton, l’une des consultants scientifiques sur le tournage, le Dr. Darren Naish, les réalisateurs Adam Valdez et Andrew R. Jones ainsi que les compositeurs Anze Rozman et Kara Talve (le grand Hans Zimmer étant crédité de la bande originale). L’immense David Attenborough, qui assure la voix off de la docu-série, n’avait pas pu faire le déplacement (à 96 ans, le contraire, eut été étonnant).

Pour rappel, la docu-série Planète Préhistorique sera diffusée sur 5 jours, pour autant d’épisodes, du lundi 23 mai au vendredi 27 mai.