On vous parlait récemment du VPN Ivacy, on vous en reparle aujourd’hui pour une raison très simple : ce VPN ultra complet, sécurisé et performant est proposé à 90% de réduction en en ce moment. Oui, c’est une sacré réduc.



Alors on récapitule pour les quelques retardataires du fond : grâce à un réseau de serveurs en peer to peer le VPN permet de contourner la quasi-totalité des limites géographiques de l’internet, comme par exemple l’impossibilité de s’abonner à un service de SVoD étranger si l’on est pas résident de ce pays. Avec le VPN, cette contrainte saute, et donc à vous l’accès au catalogue américain (ou japonais, ou allemand, etc.) de HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+, et de bien d’autres services encore. Ivacy n’est pas seulement un VPN parmi d’autres, il est d’abord et surtout un VPN performant, complet, et surtout… très peu cher puisque l’abonnement revient à 0,9 euro par mois en ce moment !



Si vous vous lorgnez sur une série uniquement disponible dans le catalogue Netflix USA par exemple, pas de soucis, le VPN Ivacy assure le transfert géographique d’un simple clic de souris, sachant que le logiciel autorise la lecture depuis n’importe où sans mise en mémoire tampon ! L’interface ultra lisible est un autre point fort d’Ivacy : même un total débutant en VPN trouvera ses marques et saura comment « délocaliser » son surf internet.

Au niveau des performances et débits, il n’y a pas vraiment de soucis à se faire : Ivacy s’appuie sur plus de 3500 serveurs dans 100 pays (bande passante théoriquement illimitée !). Et bien sûr, Ivacy choisit pour vous le serveur le plus rapide proche de votre nœud de réseau. Le logiciel débloque aussi la mise en mémoire tampon infinie sur Netflix, ce qui vous permettra de profiter du stream sans ralentissements ou latence notables. Bien évidemment, d’autres plateformes profitent des perfs du VPN, dont Disney+, Amazon Prime, Hulu, etc.

Ivacy VPN propose toutes les avancées les plus récentes dans le domaine de la sécurité : chiffrement AES 256 bits, protocoles Psec et IKEV, pas de logs d’activité, sans oublier bien sûr une protection contre les malwares et autres sales virus qui trainent sur la toile. Via Ivacy, tout fichier en download est ainsi passé au crible avant d’être rendu à son destinataire (c’est à dire vous). Ivacy dispose aussi de la fonction Split Tunneling, qui permet de sélectionner les applications qui utiliseront le VPN (le reste passant par le réseau classique). Vous en voulez encore ? La fonctionnalité Kill Switch coupe d’un coup d’un seul la connexion internet (via le VPN) en cas de difficultés.

Passons au nerf de la guerre, c’est à dire le prix, qui reste ici plus qu’abordable puisque l’on parle d’un abonnement de 0,9 euros/mois avec un engagement sur 5 ans (54 euros en tout et pour tout). Et oui, PayPal est reconnu. Quant aux plateformes supportées, personne ne sera lésé : l’application Ivacy est disponible sur Mac, Windows, iOS, Android, Smart TV Android, Amazon Fire Tv Stick ou même Kodi.

