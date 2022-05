Apple vient de publier une pleine page qui détaille quelques unes des nouvelles fonctions d’accessibilité en préparation pour iOS, iPadOS ou watchOS. Les utilisateurs d’iPhone malvoyants ou aveugles pourront ainsi bénéficier de Door Detection, une fonction de détection automatique des portes (à gauche sur l’image ci-dessous), qui peut même déterminer la façon dont la porte doit s’ouvrir (position droite ou gauche de la poignée par exemple). Door Detection est une sous-partie de Detection Mode, un nouveau mode d’accessibilité pour la détection des personnes ou des images. Les deux fonctions seront uniquement disponibles avec les iPhone et les iPad équipés d’un LiDAR.

Il sera aussi désormais possible de piloter son Apple Watch Series 6 ou 7 à partir de son iPhone (via Voice Control et Switch Control) grâce à la fonction Apple Watch Mirroring compatible AirPlay. Les mouvements de la tête pourront être reconnus comme système de contrôle (une fonction importante pour les hémiplégiques/paraplégiques). De nouvelles actions rapides (Quick Actions) permettront de faciliter la réception d’appel, les notifs ou la prise de photos directement via l’écran de l’Apple Watch (app Now Playing).

Apple change aussi du tout au tout l’affichage des sous-titres, désormais étendus à tous les contenus audio : « Les utilisateurs sourds et malentendants pourront suivre les sous-titres en direct sur ‌iPhone‌, ‌iPad‌ et Mac, offrant aux utilisateurs un moyen de suivre plus facilement tout contenu audio, comme lors d’un appel téléphonique ou lors du visionnage de contenu vidéo. Les utilisateurs peuvent ajuster la taille de la police, voir les sous-titres en direct pour tous les participants à un appel FaceTime de groupe et saisir les réponses prononcées à haute voix. Les sous-titres en direct et en anglais seront disponibles en version bêta sur l’iPhone 11 et les modèles ultérieurs, les modèles ‌iPad‌ avec l’A12 Bionic et les versions ultérieures, et les Mac avec le silicium Apple plus tard cette année ».

VoiceOver s’enrichira de 20 nouvelles langues (dont le Bengalais, le Bulgare, le Catalan, l’Ukrainien, et le Vietnamien). D’autres modifications concernent Siri, Apple Books, les retours haptiques (en lien avec VoiceOver), Apple Plans. Enfin, Apple précise que SignTime (système de reconnaissance du langage des signes) sera disponible au Canada le 19 mai « pour soutenir les clients avec des interprètes en langue des signes américaine (ASL) ».