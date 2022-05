Un peu moins connu que les Fatal Fury, Samurai Shodown et Art of Fighting, World Heroes (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) reste pourtant l’un de ces très honorables jeux de baston qui émailleront les années 90 et la console Neo-Geo (SNK a lancé le jeu en 1992). Ce premier titre d’une courte saga affiche tous les classiques du genre : un gameplay millimétré, des coups spéciaux, sans oublier une direction artistique tout à fait typique de ces années là (un peu moins réussie toutefois que celle d’un Art of Fighting ou Fatal Fury). La version mobile bénéficie de graphismes un poil lissés, de la sauvegarde automatique, de contrôle virtuels customisables, et d’un classement en ligne.



Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.