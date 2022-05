Les nouvelles voitures Audi vont avoir le droit à Apple Music au niveau du système multimédia intégré. Il ne sera pas nécessaire de passer par CarPlay pour profiter du service de streaming musical.

Apple Music s’installe sur les voitures d’Audi

Audi fait savoir qu’une mise à jour logicielle va être proposée pour ajouter le support d’Apple Music dans ses voitures. Les conducteurs pourront ainsi écouter n’importe quelle musique disponible, accéder à leur bibliothèque personnelle, aux playlists et plus encore, le tout sans avoir besoin d’un iPhone à proximité. En effet, la connexion Internet de la voiture suffit pour streamer les musiques.

Une fois que la mise à jour sera disponible, il suffira d’ouvrir Apple Music sur le système multimédia de sa voiture, suivre les instructions pour se connecter avec son compte et entrer le code de vérification envoyé sur son téléphone.

« L’intégration d’Apple Music dans le système d’infodivertissement marque la prochaine étape de la collaboration entre Audi et Apple. Pour nos clients, cela signifie que nous leur offrons un accès direct à leur propre expérience d’écoute personnalisée », déclare Christiane Zorn, la responsable du marketing produit chez le constructeur automobile. « C’est ainsi que nous concevons une expérience numérique haut de gamme dans un véhicule. Chez Audi, nous conduisons systématiquement la numérisation du véhicule et nous sommes convaincus que l’intérieur se transforme de plus en plus en un troisième espace de vie ».

La mise à jour ajoutant Apple Music sera disponible en Europe, en Amérique du Nord et au Japon à une date encore non précisée sur « presque toutes » les nouvelles Audi. Le constructeur ne précise pas quels sont les modèles qui ne l’auront pas.

Aussi, il est bon de noter que toutes les Audi récentes embarquent CarPlay. Donc ceux qui le souhaitent peuvent continuer à passer par CarPlay pour avoir le service streaming musical. L’annonce d’aujourd’hui concerne le fait d’avoir Apple Music sans CarPlay, directement via l’interface de sa voiture Audi.