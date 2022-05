Tournée en deux langues, l’anglais et l’espagnol, Now and Then est une série de Thriller qui met en scène un groupe d’étudiants impliqués dans la mort brutale de l’un des leurs à la fin d’une soirée arrosée. Vingt ans après cet évènement tragique, tous ceux qui étaient présents lors ce week-end sanglant se retrouvent à nouveau réunis, poussés par une curieuse menace.



Cette série prometteuse a été réalisée par un gros pack de showrunners, soit Ramon Campos, Teresa Fernandez-Valdes, Gema R. Neira. Campos ainsi que Fernandez-Valdes. Le casting est composé de Marina de Tavira, Rosie Perez, Jose Maria Yazpik, Maribel Verdu, Manolo Cardona, Soledad Villamil, Zeljko Ivanek, Jorge Lopez, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte et Miranda de la Serna. Que des têtes connues donc…

Les trois premiers épisodes de Now and Then sont immédiatement disponibles sur Apple TV+