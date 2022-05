Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après un premier trimestre en demi-teinte, les venges d’iPad ont de nouveau bondi de 20% sur le mois d’avril… à Taiwan ! Ces données favorables à la tablette d’Apple ont été publiées par Jisheng Communications, le plus gros vendeur en ligne taiwanais. Dans le détail, pas moins de 5 modèles d’iPad trustent le classement des 10 plus grosses ventes de tablettes à Taiwan ! L’iPad (et la tablette) la plus vendue est l’iPad 10,2 pouces de 9ème génération (modèle WIFI 64G). 4 autres tablettes Samsung et une tablette Xiaomi complètent ce top 10.

Comment et surtout pourquoi les ventes d’iPad ont elles redécollé à ce point ? L’explication la plus simple est que la grosse vague de re-confinement qui touche Taiwan a largement profité aux ventes de tablettes, ces dernières étant utilisées pour le télétravail, l’école et la formation à distance.