Quelques utilisateurs d’iPhone (à partir du modèle XR et XS) rapportent que l’eSIM de leur modèle est à l’origine d’un bug qui désactive aléatoirement iMessage et FaceTime à cause d’une absence de reconnaissance du numéro de mobile (pourtant bien enregistré dans la carte eSIM). iMessage et FaceTime redeviennent parfaitement fonctionnels lors de l’introduction d’une carte SIM physique dans l’appareil (ce qui valide le bug de l’eSIM au passage).

A noter tout de même que ces iPhone fonctionnent sur le réseau de T-Mobile, de Verizon voire d’Airtel (carte prépayée en Inde), ce qui laisse entendre que le soucis serait bien à chercher du côté d’iOS 15.4 et non des opérateurs. Pour la petite anecdote, l’analyste Mark Gurman a eu droit lui aussi au bug de l’eSIM. Certains utilisateurs semblent avoir résolus le problème en effaçant le compte eSIM puis en effectuant à nouveau les paramétrages. Apple n’a pas encore réagit à ce gros bug vraiment gênant.