Un jeu Marvel enfin intéressant (notez qu’on pourrait se poser la même question pour les films) ? Marvel Snap est un jeu de cartes gratuit de stratégie des studios Nuverse et Second Dinner, et pour quiconque a un peu suivi l’actu vidéoludique de ces dernières années, c’est vraiment une bonne nouvelle. Second Dinner a en effet à sa tête un certain Ben Brode, qui n’est autre que l’un des concepteurs de Hearthstone, le célèbre de jeu de cartes d’Activision-Blizzard ! Yong Woo, un autre concepteur d’Hearthstone, a aussi rejoint les rangs de Second Dinner en 2018. Et donc ? Marvel Snap a de gros airs de Hearthstone pour les super-héros Marvel, et c’est forcément enthousiasmant !



Marvel Snap comprend plus de 150 personnages Marvel. Le gameplay alterne de phase d’enjeux et de mises avec une composante de bluff, sachant que des cartes spéciales peuvent modifier le cours de la partie à tout moment. Les parties promettent d’être courtes mais intenses, ainsi que le dévoile Ben Brode en personne dans la première vidéo de gameplay du jeu :

Marvel Snap sortira un peu plus tard dans l’année sur PC, avec une version mobile (iOS et Android) à suivre, sachant que le mobile est bien sûr particulièrement bien adapté pour ce type de jeu.