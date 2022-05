Naraka: Bladepoint, le jeu de combats en arènes massivement multijoueurs du studio NetEase, s’apprête à débarquer sur nos iPhone (et sur la plateforme Android). Jusqu’à 60 joueurs peuvent s’affronter dans des environnements orientaux (la Chine féodale) tandis que le gameplay fait la part belle à la verticalité. Les techniques de combats respectent elles aussi le thème asiatique : les arts martiaux sont bien représentés ainsi que le tir à l’arc, les armes blanches et même quelques « moyens létaux » un peu plus fantaisistes.



Les extraits de gameplay visibles dans le trailer montrent le combattant Takeda et rassurent quant à la qualité de la conversion sur mobile : la réalisation est de haut vol, même s’il faudra forcément un iPhone assez récent pour en profiter pleinement.

Après un réel succès sur PS5 et PC (surtout en Chine), Naraka: Bladepoint va donc investir le mobile et participer à sa façon au combat de titans des Battle Royale (Fortnite, Fall Guys, etc.). Aucune date de disponibilité n’a encore été précisée.