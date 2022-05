Un nouvel accessoire Apple est sur les rails. La firme de Cupertino vient en effet d’obtenir l’homologation de la Commission fédérale des communications américaine (FCC) pour un adaptateur réseau fonctionnant sous firmware iOS. Ce type de demande signifie généralement que l’accessoire est prêt à être commercialisé (ou pas loin), à moins qu’Apple ne l’utilise seulement en interne (pour ses équipes techniques par exemple).

Le document d’homologation décrit un appareil équipé de deux ports Ethernet Gigabit, d’un port USB-C , d’une antenne, d’un batterie, de 32 Go de capacité de stockage et de 1,5 Go de RAM. L’un des modèles décrits dispose du Lightning en lieu et place de l’USB-C et de 1 Go de RAM. L’adaptateur réseau pour iOS dispose aussi des connexions Wi-Fi, Bluetooth et NFC, et le tout fonctionne sous iOS 15,5. Dans le détail, ce type d’adaptateur pourrait servir de « pont » réseau couplé avec un ordinateur (un Mac donc).