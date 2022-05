Aujourd’hui et jusqu’à vendredi seront diffusés les épisodes de la docu-fiction Planète Préhistorique (les épisodes resteront bien entendu sur le service après cette date). Cette série en 5 parties démarre donc ce lundi 23 mai, l’épisode 5 étant prévu pour le vendredi 27 mai.

Cette série produite par le tandem Mike Gunton et Jon Favreau et narrée par le grand sir David Attenborough (sur la version américaine) nous montre la vie des dinosaures il y a de cela 66 millions d’années, c’est à dire juste avant l’arrivée de l’astéroïde géant qui a détruit les 4/5ème de toute vie sur Terre.

Chaque épisode porte sur un environnement géographique, (Les côtes, Les déserts, L’eau douce, Les mondes gelés, Les Forêts), avec bien sûr un passage en revue des type des dinosaures adaptés à ces environnements spécifiques. La réalisation utilise le nec plus ultra du CGI et des effets spéciaux, et la BO est signée de l’immense Hans Zimmer.