Apple étoffe sa liste de fournisseurs asiatiques, ce qui a d’ailleurs peut-être un lien avec les confinements qui émaillent l’activité des entreprises situées sur le sol chinois. Si l’on en croit en effet des sources bien informées, le capteur photo en façade du prochain iPhone 14 serait produit par LG Innotek et intègrerait un autofocus.

LG Innotek, qui livres déjà des composants pour les capteurs arrière de l’iPhone 13/13 Pro, fournirait désormais des pièces pour les capteurs frontaux des prochains iPhone 14, iPhone 14 Pro.

Ce serait la première fois qu’Apple fait appel à LG pour ce type de capteur qui généralement est fabriqué en masse par des fournisseurs chinois et/ou japonais (Sharp). LG et Sharp fourniraient d’ailleurs l’essentiel des composants pour le « capteur à selfie », et ce dans des proportions similaires. Le coût des composants pour les capteurs frontaux aurait triplé depuis le durcissement de la pénurie de composants. Peut-être Apple a t-il obtenu des conditions tarifaires plus intéressantes avec LG…

LG Innotek était au départ pressenti pour fournir les composants des capteurs frontaux des iPhone 15 de 2023, mais Apple aurait donc accéléré le calendrier,