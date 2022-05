Steve Jobs a fait plusieurs fois la couverture du prestigieux TIME (la première couv à 26 ans à peine…), mais pour Tim Cook, cela commence aussi à ressembler à une habitude. Le CEO d’Apple intègre en effet la liste annuelle du TIME des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Cela faisait 7 ans que l’homme fort d’Apple n’avait plus intégré ce classement.

Plus inattendu encore, c’est Lauren Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, qui rédige dans le magazine le petit texte consacré à Tim : « Apple est l’œuvre de toute une vie pour Tim Cook, et dans ce travail, Tim fait preuve de maîtrise » écrit Lauren Jobs, qui estime en outre que Cook a montré « plus d’étendue dans son leadership de l’une des plus grandes entreprises du monde que n’importe quel autre CEO contemporain ». Et de poursuivre : « La pression intense de définir et d’exécuter la progression d’Apple avec une grande précision, et d’assumer la responsabilité des effets de l’entreprise sur la société, est presque inimaginable. Pourtant, Tim le fait avec compassion et discipline, se tournant vers la nature afin de régénérer son esprit. »

Tim Cook orne l’une des 5 couvertures spéciales du TIME consacrée à ce top 100 des personnalités, aux côtés de l’actrice Zendaya, de la musicienne Mary J. Blige, de l’acteur Simu Liu, et du premier Ministre de la Barbabe Mia Mottley.

