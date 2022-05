Le superbe Ni No Kuni: Cross Worlds, un JRPG en open world massivement multijoueurs, est désormais disponible au téléchargement sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le jeu place son action dans le lore de Ni No Kuni, le JRPG déjà disponible sur console et PC, et bénéficie toujours de la direction artistique exceptionnelle du célèbre studio Ghibli (Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké). C’est beau à s’en crever les yeux (pas seulement pour du jeu mobile) et la diversité des zones de jeux, des monstres ainsi que les énormes possibilités de customisation des personnages font de ce Ni No Kuni: Cross Worlds l’un des immanquables de cette année 2022.



Le jeu est donc disponible au téléchargement, mais les serveurs ne seront actifs que dans la journée de demain. Il faudra donc encore patienter quelques heures supplémentaires avant de pouvoir plonger dans cet univers enchanteur.